Садыр Жапаров провел переговоры с Олафом Шольцем: что обсуждали

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном формате.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая экономическое взаимодействие, развитие зеленой экономики, реализацию инфраструктурных и энергетических проектов.

Канцлер выразил уверенность в том, что взаимодействие между странами будет и далее развиваться в духе взаимоуважения и взаимной выгоды, подчеркнув — Германия придает большое значение партнерству с Кыргызстаном.

Садыр Жапаров отметил положительную динамику отношений между КР и Германией за последние годы, подчеркнув важную роль в этом вопросе диалоговой платформы «Центральная Азия — Германия». Он обозначил, что сотрудничество с Германией охватывает множество сфер: от устойчивого политического диалога до реализации совместных проектов в области экономики, здравоохранения и профессионального образования.

Глава государства выразил готовность Кыргызстана поддерживать стремление Германии к укреплению двусторонних отношений. Он акцентировал внимание на ряде значимых проектов, реализуемых в нашей республике при поддержке Германии, и подчеркнул перспективность развития торгово-экономических и инвестиционных связей, упомянув о принимаемых руководством страны законодательных мерах, направленных на укрепление защиты прав инвесторов и совершенствование инвестиционного климата КР.

По словам Садыра Жапарова, в следующем году планируется провести масштабный кыргызско-германский бизнес-форум и очередное заседание Делового совета в КР и тем самым способствовать привлечению германских технологий и передового опыта в республику.

Он заметил, что партнерство в сфере изменения климата приобретает первостепенную важность, упомянув о таянии ледников и связанных с этим угроз. И напомнил о своей инициативе создать в Бишкеке региональный центр энергоэффективных технологий в партнерстве с Германией.

Президент также затронул вопрос конверсии государственного долга Кыргызстана перед Германией. И заявил, что страна реализует крупные энергетические и инфраструктурные проекты, также активно развиваются промышленность, сельское хозяйство, туристический кластер и другие сектора. Он констатировал, что имеются хорошие возможности для интенсификации сотрудничества с Германией, и предложил рассматривать КР как надежного партнера для реализации взаимовыгодных проектов.

Садыр Жапаров отметил важность взаимодействия с Германией в рамках стратегии ЕС по Центральной Азии и подписанного в Брюсселе в июне 2024 года соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом.