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Власть

Профильный комитет Жогорку Кенеша принял законопроект «О расчетах в нацвалюте»

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике принял в первом чтении закон «О расчетах в национальной валюте».

Проект разработан для установления статуса национальной валюты — сома, а также регулирования оборота этой валюты и организации инфраструктуры безналичных расчетов в стране. Однако, после того, как в Нацбанке заявили, что принятие закона нецелесообразно, проект переписали с учетом замечаний Нацбанка.

Национальный банк намерен самостоятельно определять номиналы банкнот и монет в зависимости от потребности, а также изготавливать денежные знаки за пределами республики. Главный регулятор отметил необходимость самостоятельного определения им основ денежно-кредитной политики, поскольку этот фактор является ключевым для эффективного регулирования. Кроме того, Национальный банк полагает, что нормы проекта закона ограничивают использование иностранной валюты. 

Переработанным и получившим новое название законопроектом предлагается усилить статус сома и вести торговый оборот внутри страны исключительно в национальной валюте, а субъекты экономической деятельности, имеющие доходы и расходы в иностранной валюте, могут осуществлять торговую деятельность, связанную с экспортом и импортом, в иностранной валюте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312181/
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