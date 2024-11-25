Депутат предложил Минсельхозу арендовать склады для сельхозпродукции в России

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Акбокон Таштанбеков предложил Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности арендовать хранилище для сельхозпродукции в Подмосковье.

По его словам, хранилища там сдаются по низким ценам и Кыргызстан мог бы хранить в них сельхозтовары и там постепенно продавать.

Первый заместитель министра Жаныбек Керималиев ответил, что некоторые предприниматели КР уже арендуют хранилища в России. У других фермеров нет достаточного объема продукции, чтобы ее экспортировать.

«Поэтому вы должны помогать фермерам с экспортом. Сделать так, чтобы все сажали, к примеру, картофель одного сорта, чтобы потом собрать нужный объем и экспортировать», — отметил Акбокон Таштанбеков.