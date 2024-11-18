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Власть

США готовы к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в рамках платформы С5+1

США готовы к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в рамках платформы С5+1. Об этом заявлено на встрече министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Лесли Вигери, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-американского сотрудничества, уделив внимание политическому диалогу, экономическому взаимодействию, инвестициям и гуманитарным вопросам.

Жээнбек Кулубаев поздравил дипломата с успешным проведением президентских выборов и подчеркнул готовность КР к дальнейшему углублению двусторонних отношений, в том числе в формате С5+1.

Лесли Вигери подтвердил готовность США к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном на двустороннем уровне и в рамках региональной платформы С5+1. Он выразил поддержку гуманитарным инициативам КР, включая репатриацию граждан — женщин и детей из Сирии и Ирака, и подтвердил готовность США оказывать техническое содействие в этих вопросах.

Напомним, C5+1 — это региональная дипломатическая платформа США и государств Центральной Азии, которая действует с 2015 года.

Основные направления партнерства в рамках C5+1:

  • торговля;
  • транспорт;
  • энергетика;
  • адаптация к изменению климата;
  • противодействие трансграничным угрозам и вызовам безопасности;
  • взаимодействие по ситуации в Афганистане;
  • развитие культурно-гуманитарных связей региона с США.

В 2022-м учрежден секретариат C5+1 для координации деятельности формата и определения приоритетных направлений сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311480/
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