США готовы к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в рамках платформы С5+1. Об этом заявлено на встрече министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Лесли Вигери, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-американского сотрудничества, уделив внимание политическому диалогу, экономическому взаимодействию, инвестициям и гуманитарным вопросам.
Жээнбек Кулубаев поздравил дипломата с успешным проведением президентских выборов и подчеркнул готовность КР к дальнейшему углублению двусторонних отношений, в том числе в формате С5+1.
Лесли Вигери подтвердил готовность США к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном на двустороннем уровне и в рамках региональной платформы С5+1. Он выразил поддержку гуманитарным инициативам КР, включая репатриацию граждан — женщин и детей из Сирии и Ирака, и подтвердил готовность США оказывать техническое содействие в этих вопросах.
Напомним, C5+1 — это региональная дипломатическая платформа США и государств Центральной Азии, которая действует с 2015 года.
Основные направления партнерства в рамках C5+1:
- торговля;
- транспорт;
- энергетика;
- адаптация к изменению климата;
- противодействие трансграничным угрозам и вызовам безопасности;
- взаимодействие по ситуации в Афганистане;
- развитие культурно-гуманитарных связей региона с США.
В 2022-м учрежден секретариат C5+1 для координации деятельности формата и определения приоритетных направлений сотрудничества.