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Власть

Мы покажем, что мечты сбываются, если действовать с дерзостью барса — Жапаров

На аппаратном совещании администрации президента глава кабмина Акылбек Жапаров заявил — искренне верит, что к 2030 году Кыргызстан станет не просто примером для других, но покажет всему миру, что мечты становятся реальностью, если действовать с дерзостью барса. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Чиновник подчеркнул, что 14 ноября 85 из 90 парламентариев проголосовали за принятие в первом чтении важных законопроектов, связанных с республиканским бюджетом, что подтверждает высокий уровень доверия к представленной работе.

«Отчет кабинета министров о проделанной работе получил множество теплых слов и положительных отзывов, что говорит о твердой поддержке и уважении к нашему совместному труду. На этом мы не останавливаемся. Темпы работы важно не сбавлять, впереди нас ждут Народный курултай и отчетное заседание кабинета министров по итогам 2024-го», — сказал он.

Сообщается, что Акылбек Жапаров представил результаты комплексного анализа, который охватывает соотношение показателей роста экономики, данные исследований Международного республиканского института (IRI) и статистику обращений граждан с 2019 по 2024 год.

Он отметил несколько ключевых тенденций:

  • Поддержка населением политики правительства. По исследованиям IRI уровень доверия граждан к государственной власти растет. В 2021-м ее поддерживали 69 процентов населения, в 2022-м — 76 процентов, в 2023 году показатель достиг 82 процентов.
  • Снижение количества обращений граждан. На фоне экономического роста и увеличения поддержки правительства наблюдается снижение количества обращений граждан. С 2021 по 2023 год количество таких обращений сократилось с 22,5 до 18,7 тысячи. В 2024-м по состоянию на октябрь поступило 16,7 тысячи обращений.

Глава кабмина заметил, что эти данные свидетельствуют о положительных результатах проводимой политики, которая способствует укреплению доверия граждан к власти и снижению социальной напряженности. «Народ должен знать, что государство — это надежная опора, готовая поддержать и помочь», — сказал он.

Акылбек Жапаров представил последние сведения мониторинга Всемирного банка, с декабря 2021 года по октябрь 2024-го, о социально-экономическом благополучии населения.

Мониторинг показывает:

  • улучшение финансовой безопасности домохозяйств — доля сельских домохозяйств, уверенных в своей финансовой стабильности, увеличилась с 34 процентов в декабре 2021 года до 74 процентов в сентябре 2024-го. В городах — с 33 до 71 процента;
  • повышение продовольственной безопасности — доля сельских домохозяйств, испытывающих уверенность в продовольственной безопасности, выросла с 43 процентов в 2021 году до 85 процентов в 2024-м. В городах — с 37 до 82 процентов;
  • снижение субъективной бедности — доля сельских домохозяйств, считающих себя бедными, уменьшилась с 29 процентов в 2021 году до 16 процентов в 2024-м. В городах — с 30 до 18 процентов;
  • повышение удовлетворенности жизнью — доля домохозяйств, довольных своей жизнью, увеличилась с 54 процентов в 2021 году до 74 процентов в 2024-м;
  • улучшение восприятия экономических условий — уровень уверенности, что страна движется в правильном направлении, также значительно возрос. Среди сельских жителей показатель увеличился с 71 процента в 2021 году до 89 процентов в 2024-м. Среди горожан — с 56 до 86 процентов;
  • процент граждан, уверенных в эффективности борьбы с коррупцией, демонстрирует внушительный рост. Среди городского населения показатель увеличился с 60 процентов в декабре 2021 года до 88 процентов в сентябре 2024-го. Среди сельских жителей — с 83 до 89 процентов;
  • диалог с гражданами о взаимодействии правительства с гражданами — доля довольных сельчан выросла с 61 процента в 2021 году до 79 процентов в 2024-м. Городские жители — с 46 до 74 процентов.

В завершение глава кабинета министров напомнил, что к 2030 году необходимо достигнуть показателя ВВП в $30 миллиардов. Для этого необходимо поддерживать ежегодный номинальный рост ВВП на уровне 12-13 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311477/
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