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Власть

Нурланбек Шакиев: Бишкек заслуживает лучших

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил избирательный участок № 1063, который находится в школе № 95, и принял участие в голосовании на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

пресс-службы ЖК
Фото пресс-службы ЖК

«Каждый горожанин должен осознавать свою ответственность за выборы и отдать свой голос за тех кандидатов, которым доверяет. Отказ от участия в выборах означает безразличие к своему городу, его будущему», — отметил Нурланбек Шакиев.

По его словам, Бишкек играет ключевую роль в обновлении страны, и избранные кандидаты должны будут усердно работать для развития столицы, представляя интересы горожан.

Сегодня в Кыргызстане проходят внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводится в 33 городских и 231 айыльном кенешах. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311387/
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