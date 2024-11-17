Нурланбек Шакиев: Бишкек заслуживает лучших

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил избирательный участок № 1063, который находится в школе № 95, и принял участие в голосовании на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Фото пресс-службы ЖК

«Каждый горожанин должен осознавать свою ответственность за выборы и отдать свой голос за тех кандидатов, которым доверяет. Отказ от участия в выборах означает безразличие к своему городу, его будущему», — отметил Нурланбек Шакиев.

По его словам, Бишкек играет ключевую роль в обновлении страны, и избранные кандидаты должны будут усердно работать для развития столицы, представляя интересы горожан.

Сегодня в Кыргызстане проходят внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводится в 33 городских и 231 айыльном кенешах.