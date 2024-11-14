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Власть

ГКНБ вернул в госсобственность земельный участок стоимостью 111 миллионов сомов

Государственный комитет национальной безопасности вернул в государственную собственность земельный участок стоимостью 111 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.  

Установлено, что в 2008 году отдельные должностные лица способствовали незаконному выведению участка площадью 0,62 гектара, предназначенного для строительства начальной школы на 350 мест в жилом массиве «Айкол» Свердловского района Бишкека, в частные руки.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР

С 2008 по 2024 год данный участок несколько раз переоформлялся, и последней владелицей числилась гражданка К.Н.А. Благодаря следственно-оперативным мероприятиям участок был возвращен на баланс государства.

Сообщается, что ГКНБ продолжает работу по выявлению и возврату земельных участков социального назначения, незаконно выведенных в частную собственность в жилых массивах столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311161/
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