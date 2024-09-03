Комитет ЖК одобрил Абсаттара Сыргабаева на должность главы Минтранса

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Абсаттара Сыргабаева на должность министра транспорта и коммуникаций.

Отметим, с 11 июля он является исполняющим обязанности главы Минтранса. С июля 2021 года был полпредом президента в Джалал-Абадской области.

Абсаттар Сыргабаев родился 4 апреля 1976-го в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.

Работал экспедитором в ПФК «Мээрим-Ай», директором ОсОО «Арион-Стар», оперуполномоченным управления Финансовой полиции по Джалал-Абадской области, начальником отдела Финпола по Сузакскому и Тогуз-Тороускому районам, руководителем представительства Министерства труда, занятости и миграции Кыргызстана в России, возглавлял Барпинский айыльный округ Сузакского района.