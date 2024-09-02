Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА

Москва продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в национальных валютах со странами Центральной Азии. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Задачи по содействию в продвижении карт платежной системы «Мир» и обеспечению бесперебойных взаиморасчетов в национальных валютах остаются в фокусе нашей работы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году товарооборот РФ с Центральной Азией превысил $44 миллиарда, а 33 процента внешней торговли региона приходится на Россию, что в значительной мере обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах.

Торговые отношения РФ с государствами ЦА поддерживаются на необходимом уровне, несмотря на угрозы «вторичных» санкций, отметил Дмитрий Биричевский.

«Не секрет, что страны Центральной Азии, как и все наши партнеры, сейчас находятся под сильнейшим политическим прессингом со стороны Запада. Вашингтон и его европейские сателлиты путем запугивания и шантажа пытаются заставить их разорвать хозяйственные связи с Россией или минимизировать сотрудничество. Вместе с тем, несмотря на угрозы «вторичных» санкций, наши торгово-экономические и финансово-кредитные отношения поддерживаются на необходимом уровне», — пояснил собеседник агентства.