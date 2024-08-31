День независимости. Камчыбеку Ташиеву присвоено звание генерал-полковника

Президент Садыр Жапаров повысил в звании главу ГКНБ Камчыбека Ташиева до генерал-полковника. Об этом стало известно на церемонии награждения, которая проходит сегодня в здании новой администрации главы государства.

Как поясняется в сопроводительном тексте, звание присвоено за значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Кыргызской Республики, укрепление государственной границы и эффективную борьбу с коррупцией.

Отметим, в 2021-м Садыр Жапаров присвоил Камчыбеку Ташиеву высшее воинское звание генерал-лейтенанта. В 2022 году указом президента ему также была присвоена высшая степень отличия «Герой Кыргызской Республики».

На мероприятии глава государства отметил роль Камчыбека Ташиева в повышении безопасности страны, укреплении границ, реформировании силовых структур, а также непримиримой борьбе с коррупцией.