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Власть

Автомобили, ноутбуки, лифты. Садыру Жапарову показали, что производят в КР

Президент Садыр Жапаров посетил выставку-ярмарку отечественной продукции на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие приурочено к 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и Дню независимости Кыргызской Республики.

Здесь представили товары более 100 отечественных компаний, работающих в таких отраслях, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, текстиль, ремесленничество, тяжелая промышленность и автомобилестроение.

Глава государства отметил важность продвижения бренда «Сделано в Кыргызстане» на крупных международных рынках и увеличения объема экспорта.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку отечественным производителям в целях укрепления экономики, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303651/
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