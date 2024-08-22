МИД Казахстана вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко

«В МИД Казахстана пригласили посла Беларуси. В ходе встречи заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным были обсуждены актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций. В частности, министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность», — сообщает МИД Казахстана.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве РК, «в этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов».

Заявление казахстанского МИД последовало за интервью белорусского президента Александра Лукашенко, в котором он раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик, отдельно отметив Казахстан.

Он напомнил, что когда «в Казахстане что-то случилось», Астана обратилась не к Китаю, Индии или Пакистану, а к Москве и Минску: «Вот «Путин, Лукашенко, помогите!». И мы перебросили туда (миротворцев ОДКБ) в течение полудня — наши уже самолеты там приземлялись, в Казахстане. Утихомирили».