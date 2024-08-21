Эдиль Байсалов встретился с паралимпийской сборной Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в церемонии проводов паралимпийской сборной КР. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе встречи чиновник поздравил спортсменов-паралимпейцев с получением лицензий на участие в XVII Паралимпийских летних играх.

Он отметил, что впервые в истории независимого Кыргызстана страну представят сразу четыре спортсмена в таких видах, как пауэрлифтинг, триатлон, легкая атлетика и дзюдо.

«Ваши достижения — это свидетельство того, что спорт объединяет и делает каждого из нас сильнее и лучше. Ваше участие в Паралимпийских играх — это уже победа. Ваши сила духа и воля к победе будут вдохновлять не только нашу республику, но и весь мир», — сказал Эдиль Байсалов.

Он вручил Государственный флаг капитану паралимпийской сборной команды КР Маматибраиму Суранову.









В составе паралимпийской сборной: Гулназ Жузбаева (легкая атлетика), Айтунук Жоомарт кызы (триатлон), Маматибраим Суранов (дзюдо) и Миргуль Болоталиева (пауэрлифтинг).

Паралимпийские игры стартуют 28 августа в Париже.