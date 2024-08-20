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Власть

Путин и Дуров могли встретиться в резиденции Алиева в Баку

В Баку в резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева могло произойти случайное пересечение двух известных фигур — лидера России Владимира Путина и основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает Telegram-канал «Брифинг» со ссылкой на азербайджанских инсайдеров.

Утверждается, что Павел Дуров приглашен на встречу с Ильхамом Алиевым накануне вечером, в то время как официальные источники сообщали о частном ужине Владимира Путина и главы Азербайджана в той же резиденции.

На данный момент нет подтверждений встречи основателя Telegram с президентом РФ. Одновременно стало известно, что с 00.00 до 3.00 мессенджер неожиданно прекратил свою работу на территории России. Это произошло на фоне слухов о возможном запрете Telegram в РФ, если его руководство откажется сотрудничать с Роскомнадзором в вопросе блокировки несертифицированных каналов.

«IT-источники считают, что Telegram не пойдет на широкое сотрудничество с российскими властями. Скорее всего, сеть будет заблокирована в РФ», — пишет издание.

Инсайдеры также утверждают, что Telegram может стать первой социальной сетью, где будут возможны свободная конвертация криптовалют и оплата, включая операции в даркнете.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. Он провел неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой в загородной резиденции «Загульба».
Ссылка: https://24.kg/vlast/302581/
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