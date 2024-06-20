15:28
USD 87.30
EUR 93.76
RUB 1.03
Власть

Казино не приносят в бюджет обещанных властями 3 миллиардов сомов — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков предложил главе Минэкономики Данияру Амангельдиеву разработать законопроект о закрытии казино.

«К нам также поступают обращения. В прошлый раз депутат на заседании продемонстрировал онлайн-казино и проиграл 8 тысяч сомов», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Министр ответил, что серверы онлайн-казино находятся за границей. «Рассматриваемый законопроект позволит привезти их в Кыргызстан, и тогда мы сможем их контролировать», — сказал Данияр Амангельдиев.

Депутат заметил, что от игорной деятельности не поступило и 100 миллионов сомов, но чиновники продолжают надеяться на чудо и создавать благоприятные условия казино.

«В свое время депутаты поверили вашим словам о том, что казино в год будут приносить по 3 миллиарда сомов и поддержали закон об игорной деятельности. Но обещанных денег нет. Если вы внесете законопроект о закрытии казино до окончания нашего созыва, вы останетесь в истории, а я поддержу все ваши инициативы», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Напомним, в июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранные граждане, не достигшие 21-летнего возраста, недееспособные иностранные граждане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297124/
просмотров: 650
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане нет ни одного бинарного опциона — министр экономики
Обнародовать имена организаторов онлайн-казино требует депутат Жогорку Кенеша
Мы построим на Иссык-Куле кыргызский Куршевель — замминистра экономики
Казахстан готов к строительству дороги Алматы — Иссык-Куль — Мади Такиев
Депутат Жогорку Кенеша просит продлить срок оплаты за электроэнергию
В Кыргызстане реализуют проекты геотермальной энергетики
Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского фонда увеличат до $100 миллионов
Проект кыргызской солнечной станции презентуют на форуме в Вене
Точки питания «Апамдын каттамасы» перенесут в село Чолок
В 2023 году ВВП Кыргызстана на душу населения достиг $1,9 тысячи
Популярные новости
Решение президента. Государство не&nbsp;будет финансировать питание в&nbsp;детских садах Решение президента. Государство не будет финансировать питание в детских садах
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Бизнес
eSIM&nbsp;в Кыргызстане. Мобильная связь и&nbsp;интернет без похода в&nbsp;офис оператора eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
20 июня, четверг
14:19
Как будет выглядеть закусочная «Апамдын каттамасы». Госстрой показал эскизы Как будет выглядеть закусочная «Апамдын каттамасы». Гос...
14:16
Казино не приносят в бюджет обещанных властями 3 миллиардов сомов — депутат
13:52
В Кыргызстане на футбольном матче протестировали VAR-систему
13:30
В Кыргызстане нет ни одного бинарного опциона — министр экономики
13:24
«Кумтор» провел плодотворные переговоры с крупной компанией из Дании