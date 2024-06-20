На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков предложил главе Минэкономики Данияру Амангельдиеву разработать законопроект о закрытии казино.

«К нам также поступают обращения. В прошлый раз депутат на заседании продемонстрировал онлайн-казино и проиграл 8 тысяч сомов», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Министр ответил, что серверы онлайн-казино находятся за границей. «Рассматриваемый законопроект позволит привезти их в Кыргызстан, и тогда мы сможем их контролировать», — сказал Данияр Амангельдиев.

Депутат заметил, что от игорной деятельности не поступило и 100 миллионов сомов, но чиновники продолжают надеяться на чудо и создавать благоприятные условия казино.

«В свое время депутаты поверили вашим словам о том, что казино в год будут приносить по 3 миллиарда сомов и поддержали закон об игорной деятельности. Но обещанных денег нет. Если вы внесете законопроект о закрытии казино до окончания нашего созыва, вы останетесь в истории, а я поддержу все ваши инициативы», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Напомним, в июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранные граждане, не достигшие 21-летнего возраста, недееспособные иностранные граждане.