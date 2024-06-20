В Кыргызстане ни один бинарный опцион не работает. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, министерство у всех отозвало лицензии. Закрыто 40 офисов.

«Контролирует эту сферу служба финразведки и МВД», — сказал глава Минэкономики.

Бинарный опцион — это цифровой контракт, предметом которого выступает прогноз движения цены актива в определенный промежуток времен. Например, подорожает ли доллар относительно евро или снизится ли курс биткоина.

Напомним, в прошлом году МВД опечатало более 45 заведений в Бишкеке, Оше, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.