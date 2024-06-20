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Власть
Сюжеты: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан , Камбар-Ата-1

Акылбек Жапаров: Команда президента и депутаты открыли дорогу к мировому рынку

Выступая перед депутатами на заседании Жогорку Кенеша, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сравнил президента Садыра Жапарова, себя и нардепов с Петром I.

Глава кабмина подчеркнул, что этот созыв парламента останется в истории как принявший важные решения по строительству исторических проектов — железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

«В свое время прославляли Петра I как правителя, прорубившего окно в Европу. А команду президента могут сравнить с теми, кто открыл широкую дорогу к мировому рынку», — сказал Акылбек Жапаров.

Он отметил, что административно-территориальная реформа позволит повысить уровень оказания услуг населению, решит вопросы строительства социальных объектов и обеспечения питьевой водой.

Глава кабмина поблагодарил парламент от имени главы государства, от себя лично и администрации президента за ратификацию соглашения по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан и принятие законопроекта по АТР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297117/
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