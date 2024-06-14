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Власть

Иордания и Греция отменили визы владельцам диппаспортов Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, подписанного 29 ноября 2023 года в Аммане». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 15 мая 2024-го. Цель — выполнить внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения, в рамках которого граждане — владельцы дипломатических и служебных паспортов КР и граждане — владельцы дипломатических и служебных паспортов Иордании освобождаются от визовых требований для въезда, выезда и следования транзитом на территории государств — сторон соглашения на срок, не превышающий 90 дней со дня въезда.

Садыр Жапаров также подписал Закон «О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Греции об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, подписанного 21 сентября 2023 года в Нью-Йорке».

Соглашением предусматривается, что граждане — владельцы дипломатических паспортов КР и Греции освобождаются от визовых требований въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государств — сторон соглашения на срок не более 90 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296765/
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