Стало известно, кто возглавит посольство США в Кыргызстане

На сайте президентской администрации США появилась информация о выдвижении кандидатур на должность глав дипломатических миссий в Камеруне, Бахрейне, Кыргызстане.

Сообщается, что Джо Байден номинировал на руководящую позицию дипмиссии Вашингтона в Бишкеке Брайана Стиммлера. Его, как и других претендентов, должен утвердить Сенат США.

Фото из интернета. Брайан Стиммлер

В релизе Белого Дома уточняется, что Стиммлер – кадровый дипломат в ранге советника. Он возглавляет управление по делам Центральной Азии в бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

Ранее был заместителем главы посольства США в КР и руководил отделом по связям с общественностью в качестве советника по связям с общественностью посольства США в Болгарии, работал в штате аналогичного отдела в американском диппредставительстве в Туркменистане.

Брайан Стиммлер был пресс-атташе в посольстве США в Белграде (Сербия), сотрудником управления высокого представителя в Сараево (Босния и Герцеговина), работал в Токио (Япония) и Вашингтоне.

Имеет степень бакалавра в Университете Бригама Янга и PhD (докторская степень. – Прим. 24.kg) Принстонского университета.

Брайан Стиммлер свободно говорит на русском, болгарском и сербско-хорватском языках.

Уточняется, что посол США Лесли Вигери завершает свою миссию в Кыргызстане.