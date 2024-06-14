04:05
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Власть

Стало известно, кто возглавит посольство США в Кыргызстане

На сайте президентской администрации США появилась информация о выдвижении кандидатур на должность глав дипломатических миссий в Камеруне, Бахрейне, Кыргызстане. 

Сообщается, что Джо Байден номинировал на руководящую позицию дипмиссии Вашингтона в Бишкеке Брайана Стиммлера. Его, как и других претендентов, должен утвердить Сенат США.

из интернета
Фото из интернета. Брайан Стиммлер

В релизе Белого Дома уточняется, что Стиммлер – кадровый дипломат в ранге советника. Он возглавляет управление по делам Центральной Азии в бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

Ранее был заместителем главы посольства США в КР и руководил отделом по связям с общественностью в качестве советника по связям с общественностью посольства США в Болгарии, работал в штате аналогичного отдела в американском диппредставительстве в Туркменистане.

Брайан Стиммлер был пресс-атташе в посольстве США в Белграде (Сербия), сотрудником управления высокого представителя в Сараево (Босния и Герцеговина), работал в Токио (Япония) и Вашингтоне.

Имеет степень бакалавра в Университете Бригама Янга и PhD (докторская степень. – Прим. 24.kg)  Принстонского университета.

Брайан Стиммлер свободно говорит на русском, болгарском и сербско-хорватском языках.

Уточняется, что посол США Лесли Вигери завершает свою миссию в Кыргызстане. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/296714/
просмотров: 2918
Версия для печати
Материалы по теме
В библиотеке имени Баялинова появился лифт для лиц с инвалидностью
Один банк США заинтересован в установлении отношений с финучреждениями КР
Вопросы границ обсудил посол Кыргызстана с главами Совета нацбезопасности США
Запущена кыргызскоязычная цифровая платформа по экологическому образованию
Как получить Green card. Советы посольства США
Кыргызстанцы представили проекты по графическому дизайну, а жюри назвало лучшие
В Кыргызстане выпускники получат дипломы Академии креативных профессий
РФ и КНР всегда будут заинтересованы в Центральноазиатском регионе — посол США
Башню Бурана восстановили за счет средств Фонда послов США
В Бишкеке прошел конкурс американской песни. Жюри назвало победителей
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За&nbsp;что? Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?
За&nbsp;57&nbsp;лет обновим все школьные учебники&nbsp;&mdash; министр образования и&nbsp;науки За 57 лет обновим все школьные учебники — министр образования и науки
Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в&nbsp;Кыргызстане Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в Кыргызстане
Иностранцам разрешат покупать недвижимость на&nbsp;Иссык-Куле. Проект одобрен&nbsp;ЖК Иностранцам разрешат покупать недвижимость на Иссык-Куле. Проект одобрен ЖК
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано