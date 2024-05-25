Президент Украины дал интервью журналистам из Центральной Азии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью журналистам из трех стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в здании разбомбленного издательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Юрта аналитиков».

Уточняется, что встреча с главой Украины проходила в Харькове, подвергающемся в последние месяцы систематическим воздушным атакам со стороны России.

Как пишет «Юрта аналитиков», это пресс-конференция не была запланирована. Пришлось спешно организовывать мероприятие в издательстве «Фактор-друк» — крупнейшем полиграфическом комплексе Украины.

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что накануне издательство подверглось массированному обстрелу.

Семь человек погибли. 21 — получили ранения.