09:27
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Власть

Президент Украины дал интервью журналистам из Центральной Азии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью журналистам из трех стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в здании разбомбленного издательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Юрта аналитиков».

Уточняется, что встреча с главой Украины проходила в Харькове, подвергающемся в последние месяцы систематическим воздушным атакам со стороны России.

Как пишет «Юрта аналитиков», это пресс-конференция не была запланирована. Пришлось спешно организовывать мероприятие в издательстве «Фактор-друк» — крупнейшем полиграфическом комплексе Украины.

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что накануне издательство подверглось массированному обстрелу.

Семь человек погибли. 21 — получили ранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294992/
просмотров: 961
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанда педофилдерге жаза күчөтүлдү
Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Садыр Жапаров «Жаңы кадам» жалпы республикалык кеңешмеге катышат
ЕС одобрил передачу Киеву доходов от замороженных активов России
В Иране вертолет с президентом страны на борту потерпел крушение
Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по украинскому мирному плану
У России планов по взятию украинского Харькова нет — Владимир Путин
Россия расценит передачу истребителей F-16 Украине как провокацию от США и НАТО
«Секретный» план завершения конфликта в Украине разработал Дональд Трамп
Глобальные военные расходы достигли исторического максимума в 2023 году
Популярные новости
Будущий минимальный размер пенсии в&nbsp;Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Когда &laquo;методичка&raquo; подвела, или Жесткий ответ президента Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
Смело. А&nbsp;чиновники не&nbsp;подведут? Эксперты о&nbsp;выступлении Садыра Жапарова Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Кто останется в&nbsp;ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
25 мая, суббота
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 25 мая 2021 года Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 25 м...
08:45
Кыргызстан в январе — марте экспортировал 2,11 тонны золота: в какие страны
07:19
Президент Украины дал интервью журналистам из Центральной Азии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 мая, пятница
23:41
Sony показала, как может измениться индустрия развлечений в ближайшие десять лет
23:03
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
22:30
Соцсеть X обязали платить гонорары СМИ Франции за использование их материалов
22:00
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
21:38
Из Казахстана в Кыргызстан завезли машины с поддельными номерами