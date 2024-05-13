Обманчивая «пророссийскость» Садыра Жапарова и его коллег по Центральной Азии

Накануне Дня Победы в 2023 году экспертное сообщество как внутри СНГ, так и за его пределами и большинство серьезных мировых СМИ буквально по часам отслеживали, кто из лидеров государств Центральной Азии приедет в Москву. Спустя год никакого ажиотажа в публичном пространстве по поводу совместного просмотра военного парада на Красной площади центральноазиатскими президентами в компании с Владимиром Путиным не наблюдалось. День Победы в Москве — всего за несколько месяцев стал восприниматься как ритуал, не имеющий большого значения для реальной политики.

История одной дружбы

Сразу после избрания президентом Кыргызской Республики в январе 2021 года Садыр Жапаров начал активно налаживать коммуникацию с российской властью. В Кыргызстане поддержка Кремля расценивалась как важная составляющая устойчивости режима. Дело тут не только в экономической зависимости Кыргызской Республики от Москвы. События 7 апреля 2010 года, когда в результате государственного переворота был свергнут Курманбек Бакиев, стали «родовой травмой» для местной политической элиты.

Тогда российские спецслужбы преподали кыргызским политикам наглядный урок, что может случится с властью, если она не будет двигаться в кильватере Кремля. Именно с тех пор в кыргызском политическом лексиконе появились устойчивые выражения: «Кремль снесет», «Кремль сделал ставку», «Кремль поддерживает», «ставленник Москвы» и другие. А большинство кыргызских политиков первого эшелона, как провластных, так и оппозиционных, начали искать контакты с кремлевскими башнями или российскими непубличными «кураторами» республики, регулярно бывающими в Бишкеке.

Поэтому никто не удивился тому, что первый зарубежный визит в качестве президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров совершил в феврале 2021 года именно в столицу России. После этого, включая май текущего года, Садыр Жапаров побывал в России семь раз.

Непосредственно встреч с Владимиром Путиным у кыргызского лидера за это время было еще больше. Путин приезжал в Бишкек в 2022 и 2023 годах, кроме того, помимо официальных и рабочих визитов, президенты регулярно встречались на полях различных международных мероприятий.

Но если до начала агрессии России в отношении Украины, скорее, Садыр Жапаров старался завоевать расположение Кремля, то после 24 февраля Кремль сам стал максимально демонстрировать теплые и тесные отношения с Кыргызстаном.

В Бишкек потянулись российские чиновники разного ранга, а Садыр Жапаров и Владимир Путин, помимо личных встреч, начали часто общаться и по телефону.

«Восток – дело тонкое!»

Несмотря на участие во всех ритуальных и символических мероприятиях, комплиментарных заверениях в вечной дружбе и стратегическом партнерстве, кыргызский президент, как и его коллеги по региону, выстраивает достаточно прагматичную политику, направленную, прежде всего, на реализацию национальных интересов, укрепление собственной власти и повышение суверенности. Иными словами, те, кто еще год назад обвинял Садыра Жапарова в стремлении сделать Кыргызстан чуть ли не очередной губернией России, сильно поторопились.

Кыргызстан все еще остается в зоне плотного информационного воздействия России. Выводы последнего совместного исследования влияния российской пропаганды в Кыргызстане Института по освещению войны и мира (IWPR) и программы EUCAM Центра исследований европейской безопасности (CESS) однозначны — общественное мнение кыргызстанцев во многом формируется российскими нарративами, распространяемыми как СМИ, так и социальными медиа. Однако институт Gallup уже фиксирует последовательную тенденцию снижения одобрения кыргызстанцами действий российского руководства и авторитета России в целом.

Конечно, она не такая значительная, как в других постсоветских странах, и доля одобряющих Владимира Путина все еще заметно превышает долю неодобряющих, но все-таки динамика на лицо.

Есть и другие тренды, свидетельствующие о дрейфе Кыргызстана и других стран Центральной Азии в сторону от «русского мира»:

Садыр Жапаров и кыргызские высокопоставленные лица публично практически не используют русский язык. В парламенте Кыргызстана больше нет депутатов-славян и там открыто делают замечания чиновникам, говорящим на русском. Но нужно отметить, что это не специально и насильно насаждаемая языковая политика, а скорее фиксация естественных процессов.

Кыргызстан старается соблюдать антироссийские санкции. Он не «посылает» Запад куда подальше, открыто и прямо становясь на сторону Путина. Вот и карты «Мир» кыргызские банки перестали обслуживать. Так же ведут себя Казахстан и Узбекистан.

Кыргызстан активно включился во все интеграционные процессы внутри региона. В Центральной Азии на самом высоком политическом уровне есть консенсус, что странам необходимо взаимодействие без оглядки на кого бы то ни было и открывшееся «окно возможностей» нужно использовать по максимуму.

Страны Центральной Азии, в том числе и Кыргызстан, по разным направлениям энергичнее, чем раньше, сотрудничают в рамках Организации тюркских государств. Турция как главный идеолог создания единого тюркского мира действует мягко, но эффективно и, безусловно, является привлекательной моделью для стран региона. Еще больше укрепили ее позиции победа Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе, сторону которого она интенсивно поддерживала.

Садыр Жапаров и чиновники первого круга встречаются со всеми знаковыми западными вояжерами и принимают участие во всех мероприятиях, в том числе и стратегических, организуемых противниками Кремля. Такой реально многовекторной внешняя политика официального Бишкека, пожалуй, еще никогда не была.

Когда все «звезды сошлись»

Садыру Жапарову и его коллегам — президентам государств Центральной Азии повезло. Геополитическая ситуация дает им уникальную возможность для маневра. Россия уже не та, что до войны в Украине. Она не может себе позволить открыть еще один «фронт» в Центральной Азии и пытаться продолжать проводить политику «кнута и пряника», где основной инструмент — «кнут». Сейчас она вынуждена использовать больше «пряник». Друзей осталось не так много и растерять последних было бы роковой ошибкой.

Запад тоже не может как раньше выступать с позиции непримиримого критика автократий. Отдельные попытки напомнить про права человека, свободу слова, репрессивные законы и так далее еще продолжаются, но они уже не такие резкие и носят, скорее, символический характер, потому что никаких реальных санкций за порицанием не следует.

Запад осознает, что сейчас ему необходимо выстраивать прочные отношения со странами Центральной Азии хотя бы для того, чтобы они соблюдали антироссийские санкции.

Вместе с тем в регионе есть понимание, что необходимо сохранить баланс присутствия всех больших игроков, чтобы не допустить перевеса в чью-либо сторону. Но это должно быть на паритетных условиях, без «старших» и «младших» братьев.