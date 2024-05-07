Сроки доработки закона о НКО изменены: решение Садыра Жапарова

Президент Кыргызстана изменил сроки доработки проекта закона о некоммерческих неправительственных организациях. Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение № 81.

Напомним, документ принят Жогорку Кенешем 14 марта и подписан главой государства 2 апреля. Согласно ему, НКО, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями» (аналог иностранного агента в российском законодательстве). Эти НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Рабочей группе было поручено до 1 мая выработать механизм обеспечения исполнения закона. Теперь срок изменен до 1 ноября.

В рабочую группу вошли представители администрации президента, Министерства юстиции, Налоговой службы, Международного центра некоммерческого права, сами НКО.

Отметим, что многие НКО после принятия документа подают заявления в Минюст для изменения юридического статуса организации — фонды и ОО переоформляются в общества с ограниченной ответственностью.

А Фонд «Сорос — Кыргызстан» заявил о прекращении своей деятельности в республике.

«Я считаю, что результаты работы фонда за последние 30 лет говорят сами за себя. Организация и ее преданные делу сотрудники смогли оказать важную поддержку простым людям по всей КР, способствуя национальным устремлениям к демократии и открытому обществу. Мы глубоко опечалены тем, что эта работа не может быть продолжена, а новый репрессивный закон приведет к тому, что гражданское общество будет действовать в условиях неопределенности и запугивания», — отмечала президент фонда «Открытое общество» Бинайфер Новроджи.