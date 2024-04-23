Садыр Жапаров рассказал, каким будет самый большой стадион в Центральной Азии

На своей странице в Facebook президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров рассказал подробности о строительстве нового футбольного стадиона в Бишкеке. По словам президента, только в архитектурном отделе работают 22 специалиста (12 из Турции и 10 из Кыргызстана). В электротехническом отделе семь человек (четверо из Турции, трое из Кыргызстана). В отделе инженерных внутренних коммуникаций, вентиляции и противопожарной защиты работают семь человек (четверо из Турции, трое из

Кыргызстана). Также в работе над масштабным проектом задействовано 12 инженеров-конструкторов (семь из Турции, пять из Кыргызстана). А «консультативная группа состоит из шести человек (трое из Англии, трое из Турции)», — поделился подробностями Садыр Жапаров.

«В основе дизайна стадиона лежит важная часть кыргызской культуры — юрта. Особенность метода проектирования в том, что форма сооружения уникальна», — отметил президент. Стадион будет иметь самую большую крытую парковку в Центральной Азии вместимостью 3 тысячи 600 автомобилей. Помимо парковки и самого стадиона, проект предполагает спортивные магазины и торговые центры на площади 35 тысяч квадратных метров.

Особая гордость — светодиодное освещение поля категории А FIFA. «Такого нет на большинстве стадионов. Существует «технология гибридного газона», которая будет использоваться для проведения финальных матчей АФК и групповых матчей FIFA», — добавил Садыр Жапаров.

Характеристики стадиона следующие:

— посадочная площадь здания 70 тысяч квадратных метров;

— площадь застройки — 180 тысяч квадратных метров;

— 8 этажей, высота 70 метров;

— стадион имеет круглую форму диаметром 280 метров;

— площадь стадиона — 85 тысяч квадратных метров;

— крытая парковка и технические помещения площадью 60 тысяч квадратных метров.

«Все 135 тысяч кубометров бетона для строительства стадиона будут закуплены в Кыргызстане для поддержки отечественного производства. Кроме того, большая часть рабочей силы, что немаловажно, состоит из граждан Кыргызстана.

Завершить железобетонные работы планируется через 13 месяцев. Электромеханические работы и 50-метровую тяжелую блочную крышу планируется закончить за семь месяцев. Если остальные работы

продолжатся еще шесть месяцев, то расчетный срок строительства составит примерно два года. Мы полностью решили вопрос финансирования работ.

Если не произойдет никаких чрезвычайных происшествий, то через два года

этот стадион начнет служить народу», — подытожил Садыр Жапаров.