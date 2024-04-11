Жогорку Кенеш сократил ставки займов для ломбардов до 29,83 процента годовых

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил законопроект, устанавливающий максимальную ставку, по которой ломбарды могут давать займы.

Изначально, Министерство экономики и коммерции предлагало установить максимальную ставку в 47 процентов годовых. Министр Данияр Амангельдиев заявил: если установить ставку ниже предлагаемой, то ломбарды могут уйти работать в тень.

Несмотря на это, депутаты к третьему чтению снизили максимальную ставку до 29,83 процента годовых.

По словам депутата Дастана Бекешева, если законопроект подпишет президент и поправки вступят в силу, по данным Госфиннадзора, могут закрыться примерно 50 процентов ломбардов с стране.

«На рынке останутся отчаявшиеся, которые, по моим подсчетам, смогут содержать точку с оборотом в 15 миллионов сомов и как минимум с 1 тысячей клиентов. Этот оборот даст в среднем $1 тысячу дохода для хозяина ломбарда после уплаты налогов, содержания двух работников, оплаты аренды, коммуналки и мелких расходов», — написал в своем Telegram-канале депутат Дастан Бекешев.