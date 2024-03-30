Президент Садыр Жапаров посетил место строительства футбольного комплекса в селе Беш-Кунгей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

На территории комплекса будут расположены полноразмерное футбольное поле с трибунами и тренировочное поле. На западной трибуне разместят фитнес-залы, раздевалки, зал для высоких гостей, технические помещения, комментаторскую и конференц-зал. На восточной — коммерческие и технические помещения.

Общая площадь земельного участка — 1,94 гектара.