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Власть

Глава кабмина заявил о поддержке реформ президента населением

«За последние месяцы мы увидели целое множество подтверждений и одобрения политики реформ, проводимой под руководством президента Садыра Жапарова», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на своей странице в Facebook.

По его словам, помимо очевидного беспрецедентного экономического роста и достижений в социально-экономическом развитии, власти также услышали поддержку нашей фискально-финансовой политики от международных финансовых институтов.

В пример Акылбек Жапаров привел результаты недавнего опроса Международного республиканского института (IRI).

Он отметил, что результаты опроса показывают существенный рост поддержки политики президента, улучшение экономического положения семей и значительное уменьшение коррупции в государственных структурах.

«Сильная общественная поддержка курса, проводимого уважаемым Садыром Нургожоевичем, обеспечивает успех в дальнейшем экономическом развитии, повышении качества жизни наших граждан и создании более справедливой экономической среды. Эти успехи — результат напряженной работы нашего правительства под руководством главы государства Садыра Жапарова. Наше значительное сокращение уровня коррупции подтверждает решимость и эффективность в проведении честной и открытой политики. Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить устойчивое и процветающее будущее для каждого кыргызстанца», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288062/
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