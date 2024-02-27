В Минцифры рассказали, когда начнут давать документы с изображением нового флага

Депутат Гулшаркан Култаева на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству поинтересовалась, как сегодня обстоят дела с разработкой документов с изображением нового флага.

«Вы говорите, что документы с изображением государственного флага образца 1992 года действительны до окончания срока их действия. Но есть документы, где не указан срок. Как быть с ними? И когда вы начнете выдавать документы с новым флагом?» — обратилась она к Минцифры.

Директор департамента регистрации населения при Минцифры Арсен Минбаев рассказал, что ID-карты с новым флагом планируют выпустить в середине апреля. Общегражданские паспорта войдут в оборот в 2025-м. Свидетельство о рождении нового образца — после утверждения кабмином.

«Ранее полученные документы действительны до окончания их срока. Обязательства по замене всех документов нет», — сказал он.

Также Арсен Минбаев сообщил, что разработаны нормативно-правовые акты по национальным паспортам. «Сейчас они проходят общественное обсуждение. В середине марта планируем ввести в кабинет министров», — отметил он.

Напомним, 22 декабря 2023 года президент подписал закон о новом флаге Кыргызстана. Документ принят в целях совершенствования одного из главных государственных символов КР — флага страны.

Законом также предусмотрено, что все виды официальных документов с изображением государственного флага действуют до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением государственного флага действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.