Президент ОАЭ посетит Кыргызстан с официальным визитом

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае провел переговоры с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухэйлом Аль-Мазруи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, укрепления дипломатических, торгово-экономических связей, реализации совместных инфраструктурных и энергетических проектов.



Касаясь вопросов реализации ранее достигнутых договоренностей, президент сообщил, что придает важное значение строительству солнечной электростанции компанией Masdar, и подчеркнул, что Кыргызстан своевременно выполнит свои обязательства в рамках указанного проекта.



Садыр Жапаров также напомнил, что пригласил президента ОАЭ шейха Мухаммада бин Заеда Аль Нахайяна посетить Кыргызстан с официальным визитом. Он выразил уверенность в том, что этот визит придаст импульс дальнейшему укреплению отношений между странами.

В ближайшее время планируется открытие посольства ОАЭ в Бишкеке.

Министр энергетики и инфраструктуры Сухэйл Аль-Мазруи также добавил, что в этом году Кыргызстан посетит торговая миссия ОАЭ, в которую войдут представители крупных эмиратских компаний для укрепления торгово-экономических связей.

