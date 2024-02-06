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Власть

Новое госучреждение создали в Кыргызстане

Создано государственное учреждение «Центр цифрового образования» при Министерстве образования и науки. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, учреждение создали согласно постановлению кабинета министров от 7 сентября 2023 года.

«Целью центра является улучшение цифровой инфраструктуры системы образования путем разработки и внедрения цифровых решений», — отметили в ведомстве.

Государственному учреждению поручено в 2024-2027 годах разработать и стать оператором информационных систем:

  • «База данных аттестатов»;
  • «Электронная тарификация и штатное расписание общеобразовательных организаций»;
  • «Акселератор»;
  • «Оценка учителей»;
  • «МОиН».

По распоряжению председателя кабинета министров директором ГУ «Центр цифрового образования» назначен Бектурган Бабаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286075/
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