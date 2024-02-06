Новое госучреждение создали в Кыргызстане

Создано государственное учреждение «Центр цифрового образования» при Министерстве образования и науки. Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, учреждение создали согласно постановлению кабинета министров от 7 сентября 2023 года.
«Целью центра является улучшение цифровой инфраструктуры системы образования путем разработки и внедрения цифровых решений», — отметили в ведомстве.
Государственному учреждению поручено в 2024-2027 годах разработать и стать оператором информационных систем:
- «База данных аттестатов»;
- «Электронная тарификация и штатное расписание общеобразовательных организаций»;
- «Акселератор»;
- «Оценка учителей»;
- «МОиН».
По распоряжению председателя кабинета министров директором ГУ «Центр цифрового образования» назначен Бектурган Бабаев.