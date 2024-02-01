Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в город Алматы встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что нынешние отношения Кыргызстана и Казахстана подтверждают высокий уровень политического диалога, и подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении союзнических отношений соседней республикой, основанных на взаимном доверии и понимании.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в свою очередь отметил, что Кыргызская Республика является стратегическим партнером РК.

«Считаю важным отметить поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между нашими странами. Только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12 процентов и достигла $1,3 миллиарда. Правительства продолжают работать над поставленной ранее главами государств задачей по доведению объема товарооборота до $2 миллиардов. Мы готовы дальше поддерживать казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство по всем направлениям», — сказал Алихан Смаилов.

Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей между двумя странами и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества, в сфере транспорта.