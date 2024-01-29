Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов считает, что самое главное качество Садыра Жапарова — он не вор. Об этом чиновник заявил в программе «Азаттыка», где обсуждались результаты трехлетнего правления президента.

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«Он сам не ворует и другим не дает... Я сейчас хотел бы обратиться к нашему народу. Три года — достаточный срок, но это только начало. На будущее очень большие планы и сильные амбиции. Мы работаем в надежде на то, что Кыргызстан будет передовой страной не только в Средней Азии, но и в мировом масштабе», — сказал Эдиль Байсалов.

При этом он отметил, что «каждая власть хвалит сама себя».

На вопрос ведущего об инфляции, росте цен и народе, который беднеет, замглавы кабмина ответил: «Только за январь прошло пять-шесть заседаний с участием местных властей. Самая первая задача сейчас — это борьба с бедностью».