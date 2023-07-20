Пишите о достижениях страны. Акылбек Жапаров обратился к блогерам и журналистам

Сегодня на заседании кабмина Акылбек Жапаров обратился к блогерам и журналистам. Он призвал их писать статьи о достижениях страны.

По словам председателя кабмина, правильная экономическая политика толкает систему к развитию, и привел пример повышение заработной платы госслужащим.

«Было бы хорошо, если бы вы сравнили нынешние и прошлые наши труды, провели исследование и подготовили грамотные аналитические материалы. Каждодневные бытовые проблемы никогда не закончатся, но народ должен видеть наш труд. Я бы обратился к блогерам и профессиональным журналистам и призвал бы их внести вклад в развитие республики», — сказал он.

На заседании Акылбек Жапаров призвал чиновников не обращать внимания на слухи, но в то же время готовить материалы по итогам своей работы. «Дайте точную информацию о своей работе. Вот министр образования Каныбек Иманалиев работал пресс-секретарем первого президента. Пусть поможет», — заявил он.