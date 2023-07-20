Повторные выборы. Уже восемь человек заявили о намерении участвовать в гонке

В ЦИК поступило еще одно заявление об участии в повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 26. Об этом сообщает Центризбирком.

О намерении баллотироваться заявил старший научный сотрудник НИИ при Министерстве сельского хозяйства Сулайман Мамаев.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.