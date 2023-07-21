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Власть

Артистам Театра кукол полагается дополнительный отпуск, считают в Минкультуры

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики предлагает поправки в перечень категорий работников, которым полагается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер деятельности. Документ вынесен на общественное обсуждение. 

Уточняется, что в ведении Минкульта находится 24 театрально-зрелищных учреждения, в том числе драматические, музыкально-драматические, кукольные театры, Театр оперы и балета, цирк и филармония.

В статьях 119 и 121 Трудового кодекса говорится, что «ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на вредных производствах, сотрудникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, тем, кто трудится в условиях высокогорья и отдаленных и труднодоступных зонах».

В ведомстве пояснили, что художественный руководитель не был включен в перечень, хотя занимается организацией всего комплекса творческой и производственной деятельности театра, формирует репертуар, обеспечивает художественное качество, определяет готовность спектаклей и принимает решения об их публичном исполнении. Он же принимает меры по обеспечению театра квалифицированными кадрами, их правильной расстановке и рациональному использованию.

«Актер Театра кукол, актер-кукловод многоплановый. Он знает специфику и нюансы почти всех смежных профессий, изучает не только актерское мастерство и работу с куклой. Вокал, пластика, хореография, игра на музыкальных инструментах. Не только исполняет песни и танцует, а даже ходит на руках и выполняет другие акробатические трюки. Для актера Театра кукол важны физические данные: сила, ловкость, координация движений, так как куклы бывают габаритными, неудобными, тяжелыми. Актерам приходится на протяжении всего спектакля поднимать их, прыгать, бегать и при этом озвучивать персонаж. Очень важным в Театре кукол является чувство партнерства, ведь одной куклой одновременно управляют до четырех человек. Несмотря на это, артисты кукольных театров не были включены в перечень», — говорится в справке-обосновании.

Минкультуры предлагает включить артистов Театра кукол и худруков в список работников, кому предоставляется ежегодный дополнительный отпуск. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/270697/
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