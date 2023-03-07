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Власть

Против Запада, но хотят в Америку. Кто из депутатов вошел в группу дружбы с США

В Жогорку Кенеше есть 32 депутатские группы дружбы по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран. Об этом сообщает аппарат ЖК. 

20 февраля состав обновился. В ряд групп еще не вошли нардепы, в некоторые входят два депутата, в некоторые — до 70 человек.

Ежегодно руководители депутатских групп дружбы должны предоставлять в комитет по международным делам, обороне и безопасности отчет о проделанной работе.

Депутатские группы дружбы по сотрудничеству со странами Северной, Центральной и Южной Америки:

США и Канада: 

  • Эмиль Токтошев;
  • Айбек Маткеримов;
  • Мейкинбек Абдалиев;
  • Айсара Абдибаева;
  • Жаныбек Абиров;
  • Чингиз Ажибаев;
  • Нурланбек Азыгалиев;
  • Айгул Айдарова;
  • Жанар Акаев;
  • Медербек Алиев;
  • Нурбек Алимбеков;
  • Фарходбек Алимжанов;
  • Нилуфар Алимжанова;
  • Айбек Алтынбеков;
  • Ырысбек Атажанов;
  • Шайлообек Атазов;
  • Сеидбек Атамбаев;
  • Динара Ашимова;
  • Улан Бакасов;
  • Омурбек Бакиров;
  • Эмил Джусупов;
  • Русланбек Жакышов;
  • Эмиль Жамгырчиев;
  • Тазабек Икрамов;
  • Азамат Исираилов;
  • Фархат Исмаилов;
  • Нуржигит Кадырбеков;
  • Гуля Кожокулова;
  • Алишер Козуев;
  • Эрулан Кокулов;
  • Жусупбек Коргонбай уулу;
  • Гулшаркан Култаева;
  • Лейла Лурова;
  • Шарапаткан Мажитова;
  • Арсланбек Малиев;
  • Талайбек Масабиров;
  • Гулкан Молдобекова;
  • Марат Мураталиев;
  • Надира Нарматова;
  • Жалолидин Нурбаев;
  • Улугбек Ормонов;
  • Айбек Осмонов;
  • Улан Примов;
  • Винера Раимбачаева;
  • Медербек Саккараев;
  • Мирлан Самыйкожо;
  • Таалайбек Сарыбашов;
  • Эльмурза Сатыбалдиев;
  • Кундузбек Сулайманов;
  • Нурбек Сыдыгалиев;
  • Бактыбек Сыдыков;
  • Мурадыл Сыдыков;
  • Шайырбек Ташиев;
  • Миргул Темирбаева;
  • Бакыт Тентишев;
  • Данияр Толонов;
  • Азизбек Турсунбаев;
  • Балбак Тулобаев;
  • Акылбек Тумонбаев;
  • Карим Ханджеза;
  • Нурланбек Шакиев;
  • Алишер Эрбаев. 

В депутатской группе дружбы с Аргентиной, Бразилией и другими южно-американскими государствами пока нет участников.

Составлен список нардепов, вошедших в группу дружбы с Россией. Некоторые вошли и в эту группу, и в предыдущую:

  • Эльдар Сулайманов;
  • Мейкинбек Абдалиев;
  • Айсара Абдибаева;
  • Чингиз Айдарбеков;
  • Жанар Акаев;
  • Медербек Алиев;
  • Нурбек Алимбеков;
  • Фарходбек Алимжанов;
  • Нилуфар Алимжанова;
  • Сеидбек Атамбаев;
  • Абдыбахаб Боронбаев;
  • Дастанбек Джумабеков;
  • Эмилбек Джусупов;
  • Русланбек Жакышов;
  • Джамиля Исаева;
  • Аида Исатбек кызы;
  • Азамат Исираилов;
  • Нуржигит Кадырбеков;
  • Гуля Кожокулова;
  • Алишер Козуев;
  • Эрулан Кокулов;
  • Жаныбек Кыдыкбаев;
  • Лейла Лурова;
  • Адахан Мадумаров;
  • Шарапаткан Мажитова;
  • Марлен Маматалиев;
  • Исхак Масалиев;
  • Айбек Маткеримов;
  • Искендер Матраимов;
  • Гулкан Молдобекова;
  • Марат Мураталиев;
  • Жалолидин Нурбаев;
  • Улугбек Ормонов;
  • Улан Примов;
  • Винера Раимбачаева;
  • Жылдыз Садырбаева;
  • Мирлан Самыйкожо;
  • Максатбек Сарбагышев;
  • Таалайбек Сарыбашов;
  • Эльмурза Сатыбалдиев;
  • Мурадил Сыдыков;
  • Шайырбек Ташиев;
  • Бакыт Тентишев;
  • Женишбек Токторбаев;
  • Акылбек Тумонбаев;
  • Карим Ханджеза;
  • Бактыбек Чойбеков;
  • Бахридин Шабазов;
  • Нурланбек Шакиев;
  • Алишер Эрбаев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/260232/
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