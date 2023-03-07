Против Запада, но хотят в Америку. Кто из депутатов вошел в группу дружбы с США

В Жогорку Кенеше есть 32 депутатские группы дружбы по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран. Об этом сообщает аппарат ЖК.
20 февраля состав обновился. В ряд групп еще не вошли нардепы, в некоторые входят два депутата, в некоторые — до 70 человек.
Ежегодно руководители депутатских групп дружбы должны предоставлять в комитет по международным делам, обороне и безопасности отчет о проделанной работе.
Депутатские группы дружбы по сотрудничеству со странами Северной, Центральной и Южной Америки:
США и Канада:
- Эмиль Токтошев;
- Айбек Маткеримов;
- Мейкинбек Абдалиев;
- Айсара Абдибаева;
- Жаныбек Абиров;
- Чингиз Ажибаев;
- Нурланбек Азыгалиев;
- Айгул Айдарова;
- Жанар Акаев;
- Медербек Алиев;
- Нурбек Алимбеков;
- Фарходбек Алимжанов;
- Нилуфар Алимжанова;
- Айбек Алтынбеков;
- Ырысбек Атажанов;
- Шайлообек Атазов;
- Сеидбек Атамбаев;
- Динара Ашимова;
- Улан Бакасов;
- Омурбек Бакиров;
- Эмил Джусупов;
- Русланбек Жакышов;
- Эмиль Жамгырчиев;
- Тазабек Икрамов;
- Азамат Исираилов;
- Фархат Исмаилов;
- Нуржигит Кадырбеков;
- Гуля Кожокулова;
- Алишер Козуев;
- Эрулан Кокулов;
- Жусупбек Коргонбай уулу;
- Гулшаркан Култаева;
- Лейла Лурова;
- Шарапаткан Мажитова;
- Арсланбек Малиев;
- Талайбек Масабиров;
- Гулкан Молдобекова;
- Марат Мураталиев;
- Надира Нарматова;
- Жалолидин Нурбаев;
- Улугбек Ормонов;
- Айбек Осмонов;
- Улан Примов;
- Винера Раимбачаева;
- Медербек Саккараев;
- Мирлан Самыйкожо;
- Таалайбек Сарыбашов;
- Эльмурза Сатыбалдиев;
- Кундузбек Сулайманов;
- Нурбек Сыдыгалиев;
- Бактыбек Сыдыков;
- Мурадыл Сыдыков;
- Шайырбек Ташиев;
- Миргул Темирбаева;
- Бакыт Тентишев;
- Данияр Толонов;
- Азизбек Турсунбаев;
- Балбак Тулобаев;
- Акылбек Тумонбаев;
- Карим Ханджеза;
- Нурланбек Шакиев;
- Алишер Эрбаев.
В депутатской группе дружбы с Аргентиной, Бразилией и другими южно-американскими государствами пока нет участников.
Составлен список нардепов, вошедших в группу дружбы с Россией. Некоторые вошли и в эту группу, и в предыдущую:
- Эльдар Сулайманов;
- Мейкинбек Абдалиев;
- Айсара Абдибаева;
- Чингиз Айдарбеков;
- Жанар Акаев;
- Медербек Алиев;
- Нурбек Алимбеков;
- Фарходбек Алимжанов;
- Нилуфар Алимжанова;
- Сеидбек Атамбаев;
- Абдыбахаб Боронбаев;
- Дастанбек Джумабеков;
- Эмилбек Джусупов;
- Русланбек Жакышов;
- Джамиля Исаева;
- Аида Исатбек кызы;
- Азамат Исираилов;
- Нуржигит Кадырбеков;
- Гуля Кожокулова;
- Алишер Козуев;
- Эрулан Кокулов;
- Жаныбек Кыдыкбаев;
- Лейла Лурова;
- Адахан Мадумаров;
- Шарапаткан Мажитова;
- Марлен Маматалиев;
- Исхак Масалиев;
- Айбек Маткеримов;
- Искендер Матраимов;
- Гулкан Молдобекова;
- Марат Мураталиев;
- Жалолидин Нурбаев;
- Улугбек Ормонов;
- Улан Примов;
- Винера Раимбачаева;
- Жылдыз Садырбаева;
- Мирлан Самыйкожо;
- Максатбек Сарбагышев;
- Таалайбек Сарыбашов;
- Эльмурза Сатыбалдиев;
- Мурадил Сыдыков;
- Шайырбек Ташиев;
- Бакыт Тентишев;
- Женишбек Токторбаев;
- Акылбек Тумонбаев;
- Карим Ханджеза;
- Бактыбек Чойбеков;
- Бахридин Шабазов;
- Нурланбек Шакиев;
- Алишер Эрбаев.