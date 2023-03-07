Против Запада, но хотят в Америку. Кто из депутатов вошел в группу дружбы с США

В Жогорку Кенеше есть 32 депутатские группы дружбы по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран. Об этом сообщает аппарат ЖК.

20 февраля состав обновился. В ряд групп еще не вошли нардепы, в некоторые входят два депутата, в некоторые — до 70 человек.

Ежегодно руководители депутатских групп дружбы должны предоставлять в комитет по международным делам, обороне и безопасности отчет о проделанной работе.

Депутатские группы дружбы по сотрудничеству со странами Северной, Центральной и Южной Америки:

США и Канада:

Эмиль Токтошев;

Айбек Маткеримов;

Мейкинбек Абдалиев;

Айсара Абдибаева;

Жаныбек Абиров;

Чингиз Ажибаев;

Нурланбек Азыгалиев;

Айгул Айдарова;

Жанар Акаев;

Медербек Алиев;

Нурбек Алимбеков;

Фарходбек Алимжанов;

Нилуфар Алимжанова;

Айбек Алтынбеков;

Ырысбек Атажанов;

Шайлообек Атазов;

Сеидбек Атамбаев;

Динара Ашимова;

Улан Бакасов;

Омурбек Бакиров;

Эмил Джусупов;

Русланбек Жакышов;

Эмиль Жамгырчиев;

Тазабек Икрамов;

Азамат Исираилов;

Фархат Исмаилов;

Нуржигит Кадырбеков;

Гуля Кожокулова;

Алишер Козуев;

Эрулан Кокулов;

Жусупбек Коргонбай уулу;

Гулшаркан Култаева;

Лейла Лурова;

Шарапаткан Мажитова;

Арсланбек Малиев;

Талайбек Масабиров;

Гулкан Молдобекова;

Марат Мураталиев;

Надира Нарматова;

Жалолидин Нурбаев;

Улугбек Ормонов;

Айбек Осмонов;

Улан Примов;

Винера Раимбачаева;

Медербек Саккараев;

Мирлан Самыйкожо;

Таалайбек Сарыбашов;

Эльмурза Сатыбалдиев;

Кундузбек Сулайманов;

Нурбек Сыдыгалиев;

Бактыбек Сыдыков;

Мурадыл Сыдыков;

Шайырбек Ташиев;

Миргул Темирбаева;

Бакыт Тентишев;

Данияр Толонов;

Азизбек Турсунбаев;

Балбак Тулобаев;

Акылбек Тумонбаев;

Карим Ханджеза;

Нурланбек Шакиев;

Алишер Эрбаев.

В депутатской группе дружбы с Аргентиной, Бразилией и другими южно-американскими государствами пока нет участников.

Составлен список нардепов, вошедших в группу дружбы с Россией. Некоторые вошли и в эту группу, и в предыдущую: