В 2023-м в Кыргызстане построят за счет РФ девять школ с русским языком обучения

В Кыргызстане предприняли огромные шаги для того, чтобы русский язык развивался по всей стране. Об этом в интервью агентству «Кабар» заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, в 2023 году в республике построят девять школ с русским языком обучения за счет РФ.

Садыр Жапаров также прокомментировал требования о ведении документации госорганами на кыргызском языке.

«После развала Советского Союза значительно сократилось число учителей русского языка, особенно в регионах. Стало заметно, что при ведении документации на русском кадры допускают ошибки. Поэтому я предложил документооборот вести на кыргызском языке, чтобы было грамотнее, а русский вариант прикреплять на обратной стороне. В некоторых случаях основной документ приходит на кыргызском языке, а приложение — на русском. Чтобы не было беспорядка, основной документ должен быть на кыргызском языке, и к нему должен прилагаться русский вариант. У нас все равно документы с кыргызского переводят на русский. Всем известно, что русский язык у нас закреплен в Конституции как официальный», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что власти прилагают усилия для того, чтобы обеспечить мигрантов работой на родине.

Надо признать, что большинство наших мигрантов находится в России. Поэтому они должны свободно владеть русским языком. Садыр Жапаров

«В прошлом году во время моего рабочего визита в РФ я попросил Владимира Путина, чтобы он помог со строительством девяти школ с русским языком обучения у нас. Даст бог, в наступающем году во всех регионах страны их начнут строить. Если у нас будут хорошие русскоязычные школы, качественное образование, то лет через 5-10 русский язык вновь будет развиваться. В целом нельзя вести дела в государствах СНГ, внутри ЕАЭС, не владея русским языком. Кроме того, он широко используется в рамках ООН», — отметил он.

Президент добавил, что власти стараются, чтобы в школах хорошо преподавали и английский язык. Однако в этой части, по его словам, может возникнуть проблема с финансированием.

«В более чем 3 тысячах школ нужно набрать квалифицированных преподавателей английского языка. Им надо платить соответствующую зарплату. Этот вопрос изучается. Если говорить в целом, то не нужно придираться к моим словам, искать в них политику. Наоборот, будет отлично, если наши школьники будут знать не только русский, но и другие языки. Сколько языков они будут знать, столько знаний они получат, смогут свободно путешествовать и учиться», — добавил Садыр Жапаров.