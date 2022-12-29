Акылбек Жапаров раскритиковал деятельность ректоров вузов с особым статусом

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров раскритиковал деятельность ректоров пяти высших учебных заведений, которым ранее был придан особый статус. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что проводится слабая и недостаточная работа по реализации принятого решения.

«Я крайне недоволен исполнением указа президента. С его принятия прошло 6 месяцев, однако я не увидел стратегий развития высших учебных заведений, конкретных планов действий на предстоящий год, проводимых реформ по повышению качества образования и управления вузами. В кратчайшие сроки проведите инвентаризацию имущества, ознакомьтесь с состоянием общежитий и подготовьте план мероприятий с конкретными целями и задачами, измеримыми по времени, качеству и эффективности. От вузов должны исходить инновационные, креативные бизнес-идеи. Мы готовы поддержать проекты, если они принесут реальный результат», — сказал глава кабмина.

Напомним, в июле президент подписал Указ «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики». Документ предоставляет особый статус пяти государственным высшим учебным заведениям: Кыргызскому национальному университету, Кыргызскому государственному техническому университету, Кыргызскому национальному аграрному университету, Кыргызской государственной медицинской академии и Ошскому государственному университету.