В Кыргызстане накажут чиновников, не реализующих проекты по госинвестициям

Президент Садыр Жапаров призвал принять решительные меры в отношении тех чиновников, которые не реализуют проекты по госинвестициям. Об этом он сообщил на итоговом заседании кабинета министров.

Глава государства отметил: несмотря на то что наблюдаются хорошие результаты в разных направлениях по программе государственных инвестиций, реализация некоторых проектов сильно отстает.

Он подчеркнул, что есть госорганы, которые показывают нулевой результат в освоении инвестиционных средств и реализации проектов, и перечислил их. Это Минфин, Минсельхоз, Минэнерго, Минэкономики, Госстрой, Минздрав, служба водных ресурсов, Налоговая служба, Нацстатком, мэрии Канта, Кара-Суу, Каракола.

Садыр Жапаров заметил, что государственные инвестиции напрямую связаны с госдолгом Кыргызстана.

«На сегодня среди населения есть мнение о том, что кредитные и грантовые средства используются безрезультатно. Акылбек Усенбекович (глава кабмина Акылбек Жапаров. — Прим. 24.kg), считаю, что в отношении руководителей, которые не могут распорядиться готовыми деньгами и показать результаты, должны быть приняты решительные меры», — сказал он.