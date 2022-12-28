В Кыргызстане финансовую поддержку молодежной политики увеличат в два раза

В 2023-м финансовую поддержку молодежной политики увеличат в два раза. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надырбеков.

Он отметил, что у министерства ограниченный бюджет и оно не может полноценно работать.

«В этом году наш бюджет составил 4 миллиона сомов, со следующего года будет 8 миллионов. Этого, конечно, недостаточно. Мы работаем с международными организациями, общественным сектором. С апреля провели мероприятий на 44 миллиона сомов, из них 17 миллионов профинансировано из бюджета. Если у нас будет высокий бюджет, это даст нам возможность поддержать больше молодежных инициатив и стартапов», — говорит Союзбек Надырбеков.