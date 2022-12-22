В детской больнице № 3 вместо окон клеенка. Минздрав не в курсе

Состояние Городской детской клинической больнице скорой помощи (детская больница № 3) плохое. Об этом на заседании парламента заявил депутат Тазабек Икрамов.

По его словам, в интернете есть видео, где вместо окон в больнице полиэтиленовая пленка.

«Там дети болеют. Когда будет ремонт в больнице? Когда мы начнем обращать внимание на детей? Почему там пленка? На кадрах видно, что окно старое, деревянное», — спросил нардеп.

Заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев ответил, что детская больница отремонтирована.

«Мы уточним, вам скажем. Но в общем там был ремонт. Возможно, сломалось окно и его временно заменили пленкой. Таких ситуаций раньше не было. Ремонт идет в некоторых отделениях, мы открыли дополнительные койко-места», — сказал Тилек Мамадалиев.