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Власть

Народный курултай — антиконституционный, считает депутат Жогорку Кенеша

Депутат парламента Адахан Мадумаров намерен оспаривать в Конституционном суде законность создания Народного курултая. Об этом парламентарий заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Мадумарова, соответствующий иск в суде он намерен оставить сегодня.

«Указ о создании Народного курултая — незаконный. Сегодня я пойду подавать в суд. Курултай прошел незаконно. Ни у кого нет права создавать своим указом курултай», — сказал Адахан Мадумаров.

25-26 ноября в Бишкеке прошел первый Народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.

Форум стал собранием мужчин с высшим образованием. В составе делегатов почти не было ни молодежи, ни представителей нацменьшинств, ни трудовых мигрантов.

Женщины на курултае составили только седьмую часть представителей народа. Почти две трети всех участников составили люди старше 50 лет — 709 человек. Делегатов в возрасте от 18 до 30 лет оказалось всего 23 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254112/
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