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Власть

Президент поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика. Об этом сообщает пресс-служба Садыра Жапарова.

По словам главы государства, энергетика является флагманом экономики практически всех стран, необходимым условием жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Поэтому это особый сектор, напрямую влияющий на устойчивое развитие. Сегодня в состав энергетического комплекса Кыргызстана входят семь крупных ГЭС, две крупные ТЭС, Токтогульское водохранилище, сотни подстанций и тысячи километров линий электропередачи, тепловые сети, малые ГЭС и другие энергетические объекты, обеспечивающие жизнедеятельность республики. Тысячи специалистов в области энергетики днем и ночью обеспечивают непрерывную работу такой важной сети.

Энергетики, хорошо знающие свою профессию, ответственно и стабильно работают, добросовестно выполняют свою важную миссию по обеспечению светом и теплом нашего населения.

Садыр Жапаров 

«Хочу также поблагодарить ветеранов энергетики, потому что все перечисленные выше объекты — это наследие, оставленное нам ветеранами, посвятившими свою жизнь этой отрасли. Усилиями образованных и опытных специалистов энергетического комплекса нашей страны реализовано несколько значимых проектов. Но в то же время существуют современные вызовы, требующие быстрых решений и новых методов. Основными из них являются дальнейшая модернизация оборудования, повышение эффективности энергоснабжения, доступность энергетических услуг, повышение инвестиционной привлекательности энергетических проектов, внедрение энергосберегающих технологий», — говорится в тексте.

Садыр Жапаров верит, что поставленные на повестку дня задачи будут успешно реализованы квалифицированными, профессиональными и искренними специалистами. Предстоит много работы, которую нужно запланировать и сделать в области энергетики. Будет продолжено привлечение инвесторов в строительство Камбаратинской ГЭС-1, Верхненарынского каскада ГЭС, ТЭЦ-2, а также малых ГЭС и других энергообъектов.

Кроме того, президент считает, что нужно кардинально пересмотреть и упростить доступ к получению кредитов в этой отрасли, активизировать работу в привлечении прямых инвестиций, внедрять механизм государственно-частного партнерства, реализовывать проекты за счет собственных средств.

В сдерживании коррупции ключевыми направлениями будут цифровизация бизнес-процессов и снижение человеческого фактора.

Садыр Жапаров 

«Считаю, что мы можем достичь этой цели только за счет полномасштабной установки умных счетчиков и обеспечения прозрачности проведения тендеров, учета и подбора персонала. Я хочу подчеркнуть, что возможности, знание и воля наших профессионалов-энергетиков достаточны для обеспечения роста, развития энергетической отрасли Кыргызстана», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254110/
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