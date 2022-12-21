Министров хотят обязать каждый четверг участвовать в заседаниях Жогорку Кенеша

Главы государственных органов каждый четверг должны принимать участие в пленарном заседании Жогорку Кенеша. Такое изменение депутат Улан Бакасов вносит в Закон «О кабинете министров».

По его словам, обсуждение вопросов в разделе «Разное» будет проходить с участием министров.

«Каждый четверг у нас заседание начинается с выступления на разные темы. Министры должны будут при этом присутствовать до обеда. Если сами не могут прийти, пусть отправляют заместителей», — сказал Улан Бакасов.

Парламент поддержал законопроект в первом чтении.