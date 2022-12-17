Кемпир-Абад. Садыр Жапаров назвал ошибку властей при ратификации договора

Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» прокомментировал массовые аресты активистов и политиков, задержанных по подозрению в попытке насильственного захвата власти.

Глава государства отметил, что 90 процентов заключенных несколько раз участвовали в собраниях по водохранилищу Кемпир-Абада. И все они знали, что вопрос решается в пользу Кыргызстана, но не хотели признавать это.

«У них хватило ума только на то, чтобы назваться «Комитетом по защите водохранилища». Видимо, они лучше меня знали, что вопрос Кемпир-Абада решается в нашу пользу. Но они не нашли другие отговорки, чтобы провести революцию, поэтому решили прикрыться темой водохранилища», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что Кемпир-Абад кыргызская сторона не отдавала Узбекистану.

«Напротив, мы говорим, что впредь будем управлять им 50 на 50. Мы получаем его. До этого узбекская сторона на 100 процентов управляла Кемпир-Абадом. К плотине раньше не то что человек, даже крыса не могла подойти. Или это неправда?» — сказал Садыр Жапаров.

Президент считает, что основным недостатком властей было то, что они изначально рассматривали вопрос в закрытом режиме.

«Потому что мы не хотели, чтобы договор, который решался в нашу пользу, сорвался. Если бы до ратификации кто-то передумал, то дело не дошло бы до конца. Такие права есть у обеих сторон. Поэтому до ратификации рассматривали вопрос в закрытом режиме. А те, кто понимал это, воспользовались ситуацией. Говорили: «Вот рассматривают вопрос в закрытом режиме, значит, все решилось не в нашу пользу». Так они будоражили народ. Такие подстрекатели сразу попали в тюрьму», — заметил глава государства.

Он добавил, что теперь по вопросам границ поставлена точка.

Отметим, на сегодня 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.

Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.