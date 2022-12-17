Кемпир-Абад. Садыр Жапаров назвал ошибку властей при ратификации договора

Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» прокомментировал массовые аресты активистов и политиков, задержанных по подозрению в попытке насильственного захвата власти.
Глава государства отметил, что 90 процентов заключенных несколько раз участвовали в собраниях по водохранилищу Кемпир-Абада. И все они знали, что вопрос решается в пользу Кыргызстана, но не хотели признавать это.
«У них хватило ума только на то, чтобы назваться «Комитетом по защите водохранилища». Видимо, они лучше меня знали, что вопрос Кемпир-Абада решается в нашу пользу. Но они не нашли другие отговорки, чтобы провести революцию, поэтому решили прикрыться темой водохранилища», — сказал Садыр Жапаров.
Он подчеркнул, что Кемпир-Абад кыргызская сторона не отдавала Узбекистану.
«Напротив, мы говорим, что впредь будем управлять им 50 на 50. Мы получаем его. До этого узбекская сторона на 100 процентов управляла Кемпир-Абадом. К плотине раньше не то что человек, даже крыса не могла подойти. Или это неправда?» — сказал Садыр Жапаров.
Президент считает, что основным недостатком властей было то, что они изначально рассматривали вопрос в закрытом режиме.
«Потому что мы не хотели, чтобы договор, который решался в нашу пользу, сорвался. Если бы до ратификации кто-то передумал, то дело не дошло бы до конца. Такие права есть у обеих сторон. Поэтому до ратификации рассматривали вопрос в закрытом режиме. А те, кто понимал это, воспользовались ситуацией. Говорили: «Вот рассматривают вопрос в закрытом режиме, значит, все решилось не в нашу пользу». Так они будоражили народ. Такие подстрекатели сразу попали в тюрьму», — заметил глава государства.
Он добавил, что теперь по вопросам границ поставлена точка.
Отметим, на сегодня 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.
Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.
Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.
С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.
Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.