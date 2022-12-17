Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Сменились заместители главы Минтранса.

Первым заместителем министра транспорта и коммуникаций стал Талантбек Солтобаев, еще одним заместителем назначен Ырысбек Бариев.

Бывшие заместители министра Нурланбек Кайынбаев и Таабалды Тиллаев освобождены от должности в связи с поданными заявлениями по собственному желанию.

Эмилбек Орозбаев назначен директором Фонда зеленой энергетики.

Фонд создан в ноябре для формирования эффективной системы государственного управления в сфере зеленой энергетики. Одновременно утверждены положение о Фонде зеленой энергетики и схема управления организацией.

Заместителем главы Госкомиссии по делам религий стал Канатбек Мидин уулу.

Гульназ Исаева освобождена от должности замдиректора Госкомрелигий по собственному желанию.

Канатбек Мидин уулу родился 5 февраля 1990 года. Окончил юридический колледж при Кыргызской государственной юридической академии, в 2012-м получил диплом юриста.

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В 2013 году преподавал на кафедрах «Теория государства и права» и «Международное право» в Юридической академии.

2014-2015 — координатор республиканского штаба партии «Республика — Ата Журт»;

2016-2018 — главный специалист секретариата парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;

2018-2019 — генеральный продюсер телеканала Next TV.

Кадровые назначения в Государственном агентстве архитектуры, строительства и ЖКХ.

Дастан Джапаров назначен заместителем директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он пришел вместо Алтынбека Бегалиева.

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Дастан Джапаров родился 7 марта 1993-го. Окончил Юридический институт КНУ имени Жусупа Баласагына.

С 2014 по 2021 год занимал должности в системе органов прокуратуры КР.

С июня по декабрь 2022-го был уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ.

Иманакун уулу Талантбек назначен директором департамента государственного архитектурно-строительного контроля.

Иманакун уулу Талантбек родился 13 июня 1984-го.

С 2009 по 2019 год занимал должности в системе муниципальной службы мэрии Бишкека. С 2020 по 2021 год возглавлял межрегиональное управление по Бишкеку Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

До назначения был начальником городского управления Госстроя по архитектурно-строительному контролю столицы.

ОАО «Электрические станции» возглавил Осмон Качкынбаев.

Он сменил на этом посту гендиректора Айбека Айдаралиева, который ушел по состоянию здоровья. Последний проработал в должности чуть больше двух месяцев.

Осмон Качкынбаев по образованию инженер-гидротехник. До назначения занимал должность директора филиала ОАО «Электрические станции» — Камбаратинские ГЭС-1 и ГЭС-2.

Миссию Международного комитета Красного Креста в Кыргызстане возглавила Кайса Круузе.

Ранее главой миссии был Карлос Батайас.

Международный комитет Красного Креста работает по всему миру, оказывая помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также распространяя знания о законах, защищающих жертв войны. Его сотрудниками являются более 20 тысяч человек более чем в 100 странах.

О кадровых перестановках с 5 по 9 декабря читайте здесь.