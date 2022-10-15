Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью людей

Садыр Жапаров отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью рабочих в результате взрыва на угольной шахте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«С сожалением и чувством сопереживания воспринял горестное известие о гибели многих людей при взрыве, произошедшем 14 октября в угольной шахте в районе Амасра провинции Бартын. От имени кыргызского народа и лично приношу глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме главы правительства.

Накануне на шахте в провинции Бартын на Черноморском побережье Турции произошел взрыв. Число погибших, по последним данным, достигло 40 человек. Спасательные работы продолжаются.