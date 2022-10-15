18:07
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Курултай в Узгене. Мадумаров заявил, что без Кемпир-Абада ему жизнь не нужна

Сегодня в Узгенском районе проходит курултай по ситуации вокруг Кемпир-Абадского водохранилища.

Перед собравшимися выступил депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров. Он заявил, что есть все документы, которые доказывают, что Кемпир-Абадское водохранилище принадлежит нашей стране.

Читайте по теме
Курултай в Узгене. Главе ГКНБ напомнили о документах, подписанных при СССР

«Сейчас все винят Суюмбаева, Усубалиева, Раззакова. Но нынешние не смогут повторить и тысячной части того, что они сделали. Я об этом говорил. Нельзя их трогать, их уже нет. Я на трибуне парламента сказал: отвезите меня на площадь Ала-Тоо, расстреляйте там, подожгите, а пепел над Кемпир-Абадом развейте. Почему проводят все за закрытыми дверями? Потому что боятся, что правда выйдет наружу. Есть все документы, что водохранилище принадлежит Кыргызстану. Есть постановление 1975 года, по которому ранее заключенные документы аннулировали. В Минске подписан последний протокол о том, что камни, самолеты, танки, которые находятся на территории того или иного государства, принадлежат ему», — сказал Адахан Мадумаров.

Депутат раскритиковал государственные телеканалы КТР и ЭлТР и частный телеканал Region.TV. По его словам, КТР не исправится, а канал Region.TV стал его приемным сыном.

«ЭлТР с утра до вечера крутит вранье. Нет у них стыда», — сказал Адахан Мадумаров.

Телеканал Region.TV, по некоторым данным, принадлежит председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м Узбекистан предоставил земельную компенсацию — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад впадают реки Жазы, Куршаб и Кара-Дарья. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь — 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения — 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану. Воды Ферганского канала начинаются из водохранилища Кемпир-Абад и через Араванский район КР поступают в РУз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248185/
просмотров: 13115
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-абадское дело. Подсудимый потребовал обеспечить явку потерпевшего
Дело Мадумарова. Подсудимого удалили из зала суда
Дело Мадумарова. Суд продлил арест депутату парламента до 9 апреля
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову изменили меру пресечения
Открытое обращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву от Асель Оторбаевой
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалды, бирок абалы оор
Кемпир-абадское дело. Бектур Асанов прооперирован, но его состояние тяжелое
Рынок «Кара-Суу» перейдет в собственность государства — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым и обсудил вопрос границ
Кемпир-абадское дело. СИН проводит проверку по заявлению Темира Махмудова
Популярные новости
Списание денег в&nbsp;MBANK. Депутат интересуется, наказали&nbsp;ли виновных Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Садыр Жапаров рассказал, почему он&nbsp;постоянно ходит с&nbsp;планшетом Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;директором Newpath Partners Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
17:43
Кыргызстан и Турция договорились о преимуществах при двусторонних перевозках Кыргызстан и Турция договорились о преимуществах при дв...
17:27
Более 3 тысяч кыргызстанцев отправят работать в Южную Корею в 2024 году
17:06
В жилмассиве «Жениш» завтра не будет холодной воды
17:05
Разработана платформа, которая поможет улучшить среду Бишкека на основе данных
16:43
В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат