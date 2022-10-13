В Кыргызстане нет заговора против России и Таджикистана. Секретарь Совбеза

«У Кыргызстана нет заговора против России и Таджикистана», — заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов во время круглого стола «Сотрудничество стран ЦА в обеспечении безопасности в регионе и роль ОДКБ», комментируя отмену учений в рамках ОДКБ в КР.

По его словам, учения отменены временно, перенесены на более поздний срок. «Подготовка к ним была 99,9 процента. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», — сказал он.

После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. Организация нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны. Марат Иманкулов

Отметим, ранее в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» должны были пройти учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022».

В них, как планировалось, должны участвовать и военнослужащие Таджикистана. Однако после военной агрессии Эмомали Рахмона в КР потребовали, чтобы представителей Вооруженных сил РТ на учения не допустили.