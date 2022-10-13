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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Увидеть все своими глазами. В ЖК предлагают создать комиссию по Кемпир-Абаду

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Шарапаткан Мажитова предложила создать депутатскую комиссию по вопросу Кемпир-Абадского водохранилища.

По ее словам, мнения по объекту неоднозначные.

«Во время общественных слушаний по проекту соглашения с Узбекистаном тоже было много споров. Мы, депутаты, должны поехать на место и все увидеть своими глазами. Потом, если понадобится, провести разъяснительную работу среди населения», — сказала Шарапаткан Мажитова.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад стекается вода рек Тар, Кара-Кульджи и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения — 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану. Воды Ферганского канала начинаются с водохранилища Кемпир-Абад и через Араванский район поступают в РУз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247969/
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