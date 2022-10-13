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Власть

Кыргызстан за трансформацию совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

«Мы высоко оцениваем усилия председательства Казахстана, направленные на институциональное развитие СВМДА, и приветствуем начало запуска трансформации организации», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, в этом году сотрудничеству исполнилось 30 лет. За этот период СВМДА, как многосторонний форум, прошел последовательный путь от концепции до создания эффективной платформы для диалога и сотрудничества в области безопасности в азиатском регионе. Сейчас совещание представляет собой уже сложившийся механизм в реализации мер по укреплению доверия в политической, экономической, гуманитарной сферах, противодействию общим вызовам и угрозам безопасности и стабильности.

«Кыргызстан всецело поддерживает решение Казахстана продолжить миссию председательства в СВМДА. Это позволит реализовать намеченные планы, нацеленные на повышение эффективности его деятельности. Мы поощряем усилия по расширению регионального сотрудничества, которые будут способствовать межцивилизационному диалогу и укреплению взаимопонимания между странами азиатского региона. В этой связи мы приветствуем решение Кувейта присоединиться к нашему Совещанию в качестве государства-члена», — сказал Садыр Жапаров.

Президент уверен, СВМДА в перспективе должно преобразоваться в полноценную организацию по сотрудничеству и безопасности в Азии.

«Широкая географическая представленность, огромный совокупный торгово-экономический, инвестиционный и человеческий потенциал вполне позволяют СВМДА создать сообщество устойчивого развития на азиатском пространстве. Кыргызстан готов принять активное участие в этом созидательном процессе и вносить свой посильный вклад. Сообща мы сможем добиться решения стоящих перед нами вызовов по сохранению мира и безопасности, обеспечению устойчивого развития государств, включая улучшение уровня жизни и благополучия наших народов», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247946/
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